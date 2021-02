جوميس ردًا على استفزاز النصر: أنتظركم في الدوري

انتهت قمة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي بفوز الأخير بثلاثة أهداف دون رد وتتويجه باللقب، لكن يبدو أن كلمة النهاية كُتبت فقط على أرض الملعب، فيما الجدال والصراع تواصل خارجه وخاصة عبر منصة تويتر.

بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال كان قد نشر صورة لعين أسد قبل اللقاء وكتب معلقًا عبر حسابه الرسمي على تويتر "حين يُحدد الأسد هدفه، لا يرفع عينيه عنه إلا بعد أن يحصل عليه".

حساب النصر الرسمي باللغة الإنجليزية على تويتر لم ينس تلك التغريدة، ورد عليها عقب الفوز الساحق بالثلاثية، إذ كتب مع إعادة نشرها "نأسف، لقد تم اصطيادك".

مسلسل الاستفزاز بين الطرفين لم يتوقف هنا، بل عاد المهاجم الفرنسي للرد بقوة وصرامة، إذ نشر صورة له مع الكؤوس الثلاثة التي تُوج بها مع الهلال، الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، وهنأ النصر بالفوز مؤكدًا أنه ينتظر مواجهتهم مجددًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

Congratulations to you.

But remember a lion never dies.



I lost a battle but not the war!

See you soon in MBS 🏆💙😉 https://t.co/E6siiBa1QJ pic.twitter.com/Wa1rnQ69dN