الحلافي للاعبي النصر بعد الخسارة أمام الهلال: اذهبوا إلى منازلكم!

النصر خسر نهائي كأس الملك أمام الهلال

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عما دار في غرفة ملابس النصر السعودي عقب خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال مساء أول أمس السبت.

النصر واصل نتائجه السيئة هذا الموسم بخسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال 2-1 مساء أمس، وكان الأسبوع الماضي قد خسر ديربي الرياض كذلك لكن ضمن الدوري السعودي، وكانت تلك خسارته الرابعة في الموسم مقابل انتصار وحيد.

اقرأ أيضًا | ثلاثي النصر ضمن التشكيل المثالي لدوري أبطال آسيا 2020

الرياضية أوضحت أن عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم بالنصر والذي تقدم باستقالته يوم أمس تحدث مع اللاعبين عقب اللقاء وطلب منهم العودة إلى منازلهم وعدم الحديث عن الخسارة.

المزيد من الفرق

الأمر لم يتوقف هنا، بل طلب الحلافي من اللاعبين الجلوس مع أنفسهم لتقييم مستوياتهم وأدائهم مع الفريق هذا الموسم، مشددًا خلال اجتماعه معهم على أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة التي وصفها بالصعبة وتحتاج إلى جهد كبير من الجميع.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

الحلافي ورغم حديثه القاسي مع اللاعبين، إلا أنه أكد لهم ثقته بهم وبقدرتهم على العودة وتحقيق النتائج المطلوبة بعد تلك البداية الصعبة للموسم.

المدرب روي فيتوريا قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب المباراة، وقد طلب الثنائي أيمن يحيى وسلطان الغنام الحصول على راحة خاصة لمشاركتهما في معسكر المنتخب السعودي.