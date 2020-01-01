رسميًا | النصر يُعلن رحيل الحلافي وتعيين حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم

النصر خسر نهائي كأس الملك أمس أمام الهلال

أعلن نادي النصر السعودي قبول استقالة المشرف على كرة القدم "عبد الرحمن الحلافي" ورحيله عن منصبه، في أقوى توابع خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال مساء أمس.

النصر واصل نتائجه السيئة هذا الموسم بخسارة نهائي كأس الملك أمام الهلال 2-1 مساء أمس، وكان الأسبوع الماضي قد خسر ديربي الرياض كذلك لكن ضمن الدوري السعودي، وكانت تلك خسارته الرابعة في الموسم مقابل انتصار وحيد.

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إدارة النادي خاصة الرئيس صفوان السويكت والمشرف عبد الرحمن الحلافي واجها انتقادات لاذعة ومطالب كبيرة بالرحيل من الجماهير وعدد من أعضاء الشرف، وطال الهجوم كذلك المدرب روي فيتوريا.

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النصر وجه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر الشكر للحلافي على الفترة السابقة، ولم يكشف عن المشرف الجديد على كرة القدم.

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رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت يوافق على الإستقالة التي تقدم بها المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي .

مقدمين له الشكر الجزيل على كافة الجهود العظيمة التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنين له التوفيق يإذن الله . #شكرا_عبدالرحمن_الحلافي pic.twitter.com/epwY4Py4pO — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 29, 2020

وفي تغريدة أخرى، أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت تعيين النجم المعتزل حديثًا حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بالنصر وتمنى له التوفيق.

يُشار إلى أن النصر يتواجد في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 3 نقاط فقط.