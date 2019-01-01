الأندية السعودية ترفع قوائمها الآسيوية

تعرف على قوائم الأجانب للأندية السعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رفعت الأندية السعودية، قوائمها الأولية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل انطلاق دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويشارك الأهلي والهلال والنصر والاتحاد في دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بعد الصعود من دور المجموعات.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارتي النصر والاتحاد، أبقتا خانة محترف أجنبي واحد، سيتم إضافته الأسبوع المقبل، في ظل إتاحة أنظمة الاتحاد الآسيوي لإضافة 5 لاعبين على القائمة بدون سبب.

ضمت قائمة النصر 3 لاعبين وهم: "براد جونز ومايكون وجوليانو"، وقائمة الاتحاد ضمت الثلاثي "كارلوس فيلانويفا، لويس خيمنيز، بيرغوفيتش".

🗓️ موسم 2010-2011

🔷 الهلال يتمكّن من الحفاظ على لقبه في هذا الموسم بتحقيقه للقب (بدون هزيمة)👏



▪️الزعيم تمكّن هذا الموسم من جمع 64 نقطة بواقع👇

✅ 19 فوز

⭕️ 7 تعادلات

❌ 0 خسارة pic.twitter.com/2y5Ed0Hgqj — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 22, 2019

وقامت إداراتي الهلال والأهلي برفع القائمتين كاملتين، حيث من الممكن أن يتم إجراء أي تعديل عليهما، قبل أسبوع من المواجهة التي ستجمع بينهما.

أجانب الهلال هم: "جانج هيون سو، سيباستيان جيوفينكو، كارلوس إدواردو، بافيتيمبي جوميس"، ورباعي الأهلي هم: "عمر السومة، دجانيني تفاريس، باولو دياز، جوزيف دي سوزا".

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي، يوم 5 أغسطس المقبل، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.