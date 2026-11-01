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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images
زهيرة عادل

رد غريب على مشجع رافضًا الدعم! .. الأمير الوليد بن بدر يضع النصر في موقف محرج وابن طلال يخطف الأنظار بوقفته

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العالمي في حاجة ماسة لكافة الجهود ولكن!

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لأن المقارنات بين الهلال والنصر لا تنتهي أبدًا، تسبب مشهد حديث للثنائي الأمير الوليد بن طلال؛ مالك نادي الهلال، والأمير الوليد بن بدر؛ العضو الذهبي السابق لنادي النصر، في سخرية كبيرة من العالمي، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

موقف الأمير الوليد بن طلال

ابن طلال استحوذ على 70% من ملكية نادي الهلال مؤخرًا، فيما تبقت 30% تحت سيطرة صندوق الاستثمارات، وعلى إثر ذلك واصل الأول دعمه اللا محدود للفريق الأول للزعيم بصفقات من العيار الثقيل خلال الصيف الماضي كأولي واتكينز، كريسينسيو سامرفيل وغيرهما.

لكن الجمهور كلما رأى الوليد بن طلال لا يتوقف عن طلب المزيد من الصفقات، هذا حدث خلال الساعات الماضية، حيث قال للجماهير: "الشتوية جاية، والصيفية جاية، وكله جاي"، في إشارة إلى المزيد من الصفقات.

موقف الأمير الوليد بن بدر

على النقيض تمامًا كان مشهد الأمير الوليد بن بدر مع أحد مشجعي النصر، الذي طالبه بدعم الفريق بالمزيد من الصفقات في الميركاتو الشتوي المقبل.

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ابن بدر رد: "أنا ثقتي كبيرة في فريقي، هؤلاء من جلبوا لقب الدوري".

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وعندما تحدث المشجع عن أعضاء الشرف، فاجأه الأمير الوليد بن بدر: "ما في .. ما في أعضاء شرف الحين يا حبيبي!".

معاناة النصر المالية

موقف الأمير الوليد بن بدر استغله الكثيرون للسخرية من وضع العالمي، خاصةً بعد ما مر به خلال الصيف الماضي..

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النصر عانى من تراكم الديون عليه في الأشهر الماضية، ما انعكس على رواتب لاعبيه وصفقات صيف 2026، في ظل فرض رقابة مالية مشددة عليه، ما أسفر عن ميركاتو محدود الصفقات وسط انقسامات حول من انضموا للفريق وجودتهم.

الآن الجمهور يخشى تكرار أزمة صيف 2026 في شتاء 2027، خاصةُ وأن العالمي في حاجة لمزيد من الصفقات في ظل احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودس برصيد 28 نقطة من 11 مباراة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الهلال "المتصدر"، ما يهدد لخسارته للقب الذي توج به الموسم الماضي بعد غياب سنوات.

لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!

كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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