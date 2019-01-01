النصر الليبي يكمل إعداده لبداية دوري أبطال أفريقيا

مشاركة منتظرة للفريق في البطولة

كتب :- مراد دخيل

أنهى فريق النصر الليبي تحضيراته للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بمعسكر خارجي أقامة الفريق في مدينة القاهرة المصرية.

وخاض فريق النصر خلال معسكره في القاهرة عديد المباريات الودية مع فرق مصرية بقيادة مدربه الليبي محمد الككلي وقد تعاقدت إدارة النادي مع بعض الأسماء الجديدة أبرزها اللاعب عمر شحات و الحارس مفتاح الطلحي من أجل خوض غمار هذه المشاركة.

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ووضعت القرعة ممثل ليبيا في مواجهة فريق تيمبتي موكاف من أفريقيا الوسطى ضمن الدور التمهيدي الأول حيث سيكون لقاء الذهاب يوم الأحد المقبل الموافق يوم 11 أغسطس في ملعب بارثيميلي بوغاندا.

وسافرت بعثة فريق النصر فجر اليوم إلى بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى منقوصة من هداف دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية المهاجم الليبي معتز المهدي الذي جدد تعاقده مع الفريق أمس الأربعاء.

من جانب آخر أوضح محمد الككلي مدرب فريق النصر في تصربح خاص لـGoal أن الإعداد لهذه المباراة قد اكتمل بإقامة معسكر قصير في القاهرة خاض خلاله عدد من المباريات الودية.

وأشار إلى أنه حاول خلال المعسكر في القاهرة إيجاد التشكيلة الأنسب لخوض غمار هذه المباراة خصوصا بعد التعاقد مع لاعبين جدد، وأكدالككلي أنه يثق في إمكانيات المجموعة التي يمتلكها، إضافة إلى رغبته الكبيرة في تقديم شكل مميز يرضي جماهير نادي النصر خلال هذه المشاركة بالرغم من أن الفريق يلعب جميع مباريات خارج ليبيا بسبب الحظر المفروض بالملاعب الليبية.