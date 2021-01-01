فيديو | تركي السهلي مؤيدًا المهنا: خط التسلل في هدف مايكون رسمه "فني مونتاج" .. هذا خطأ كارثي
أثار الحكم السعودي السابق عمر المهنا جدلًا كبيرًا في السعودية حين أكد صحة هدف النصر ضد الفيصلي في الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخميس الماضي.
كان الحكم قد ألغى الهدف الذي أحرزه المدافع مايكون بيريرا لوجوده متسللًا في اللقاء الذي انتهى لصالح العالمي بنتيجة 3-2، لكن المهنا خرج بعد المباراة وأكد أن خط التسلل الذي ظهر في تقنية الفيديو رُسم بشكل خاطئ وأن الهدف سليم تمامًا.
#الديوانيه— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 1, 2021
عمر المهنا - الخبير التحكيمي:
خط التسلل في مباراة #النصر و #الفيصلي تحديدًا (غير صحيح) وأنا أتحمل المسؤولية. pic.twitter.com/HTrjwPwz5j
رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم "فيرناندو تيرساكو" دشن حسابه على تويتر يوم أمس وقال أنه سيتحدث خلاله عن اللقطات الجدلية التحكيمية في الدوري السعودي، وقد قال أن القرار الحكم سليم وشرح كيفية رسم خطوط التسلل في تقنية الفيديو.
Al Faisaly vs Al Nassr 43’ Offside situation - Goal disallowed pic.twitter.com/1o2y1IxDUe— Fernando Tresaco Gracia (@TresacoGracia) January 1, 2021
وقال تيراسكو أن العمل تحت ضغط الوقت وضرورة سرعة اتخاذ القرار في غرفة الفيديو يؤدي أحيانًا لإنتاج صور منخفضة الجودة، لكنه شدد على صحة رسم خط التسلل طبقًا لتعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديدة حول لمسات اليد.
الناقد الرياضي تركي السهلي تحدث عن الأمر خلال تواجده في برنامج الديوانية عبر القنواات السعودية الرياضية يوم أمس، وقد دعم حديث المهنا مشيرًا إلى أن خط التسلل في المباراة رُسم بواسطة "فني مونتاج" وهذا خطأ كارثي.
مضيفًا "ما قاله المهنا لم يفاجئني أبدًا، وفي نفس الوقت لا أتفق مع تفسير البعض له بأن المهنا كشف مؤامرة ما. إعادة اللقطة تؤكد أن خط التسلل رسمه "فني المونتاج" المتواجد في غرفة الفيديو والذي يُقال عنه في الغرفة "المهندس التقني"، والدليل آلية تكبير وتصغير الصورة وانخفاض جودة الصورة. هذا العمل خاطئ فنيًا وإداريًا وقانونيًا، لا يليق أن يتواجد فني مونتاج في غرفة الفيديو ويرسم هذا الخط بأجهزته".
واصل "يُفترض أن سيارة البث لا تتدخل أبدًا في عمل الفيديو، وكذلك مخرج المباراة، والمفترض ألا يتدخل المخرج في توزيع الكاميرات الـ12 المسؤولة عن عمل تقنية الفيديو، وقد قال إبراهيم القاسم أنهم طلبوا من الناقل زيادة الكاميرات من 8 إلى 12 وأوضح أن المخرج لا يتدخل وأن الكاميرات متصلة مباشرة بغرفة الفيديو، وأرى أن كلامه غير صحيح. هناك حلقة مفقودة".
#الديوانيه— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 1, 2021
تركي السهلي:
خط التسلل في مباراة #النصر_الفيصلي كارثي ولا يليق، فني المونتاج يجب أن يخرج من غرفة "الفار" ولا يتخذ القرار. https://t.co/yXKctOxJHp pic.twitter.com/ilQS66r9GL
وأخيرًا انتقد السهلي حديث رئيس لجنة الحكام عبر تويتر واصفًا إياه بالفشل في التواصل من جانب الحكام، مطالبًا إياهم بعدم الخطأ في الملعب حتى لا يتم الحديث عنهم في تويتر.