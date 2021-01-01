النصر

فيديو | لقطة مثيرة للجدل من حمدالله .. ناقد يُطالب بعقابه وآخر يُدافع عنه

تامر أبو سيدو
التعليقات (0)
Abderrazak Hamdallah Al Nassr Al Hilal Saudi Super Cup 30.01.2021
Al Nassr Twitter
النصر خرج من الكأس ومهاجمه محل اتهام

خرج النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين بخسارته في نصف النهائي يوم أمس الأحد أمام الفيصلي بهدف دون رد، وقد أثار مهاجمه عبد الرزاق حمدالله الجدل عقب اللقاء بلقطة مع أحد المصورين.

المهاجم المغربي وضع يده على عدسة الكاميرا التي كانت تُتابع خروجه من الملعب بهدف منع تصويره، وقد أثارت تلك اللقطة الجدل في استوديو القنوات الرياضية السعودية.

الناقد الرياضي علي المرشود دافع عن اللاعب وأكد أن اللقطة طبيعية وعادية جدًا، إذ قال "اللقطة طبيعية من اللاعب، هو يُغادر الملعب خاسرًا للقاء ومستاءً وحزينًا من عدم الوصول للنهائي، ربما يُوجه اللوم له عليها".

اختيارات المحررين

الناقد الرياضي جاسم الحربي كان رأيه مخالف تمامًا، إذ وصف تلك اللقطة بأنها إشارة عدم احترام من حمدالله تجاه الجميع ويجب عقابه، مشيرًا إلى أن "دلال" اللاعب في النصر هو أحد تراجع أداء ونتائج الفريق.

إذ قال "تلك اللقطة ليست لقطة احترافية أبدًا، دلال ودلع حمدالله والموافقة على طلباته وأجازاته في المغرب هو سبب ما يحدث في النصر، تلك ليست إشارة على استيائه من الخسارة، بل هي سوء سلوك وعدم احترام، يجب أن يُعاقب ليُصبح عبرة للجميع".

يُشار إلى أن الفيصلي سيلتقي في نهائي الكأس مع التعاون الذي هزم الفتح يوم أمس بنتيجة 4-3.

إغلاق