بعد تفوقه على ليفاندوفسكي - حمد الله: أتطلع لمزيد من النجاحات في 2020

حقق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، اليوم السبت، رقمًا قياسيًا في عام 2019، بعد تسجيله ثلاثية "هاتريك" في مرمى الفيحاء.

العالمي حقق الفوز أمام الفيحاء برباعية مقابل هدف وحيد، بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما حتى الدقيقة 80، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ثلاثية المهاجم المغربي جعلت منه هدافًا للعالم في عام 2019 برصيد 57 هدفًا في مختلف البطولات، ليتفوق على البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ لاعب بايرن ميونخ الألماني، صاحب الـ54 هدفًا.

فيتوريا: مشكلتنا ذهنية والنصر لا يتأثر بغياب أي لاعب

وكتب حمد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعيد للغاية بتحقيقي لقب هداف العالم في عام 2019 بـ57 هدفًا، أود أن أشكر فريقي، خاصةً زملائي اللاعبين على مساعدتهم لي، وأيضًا لا يمكنني أن أنسى جمهور النصر، وأتطلع لنجاحات أخرى في العام الجديد إن شاء الله، شكرًا لكم جميعًا".

Salam to all, I am very happy today that I achieved the top scorer of the world in 2019 with 57 goals, I thank my team, especially the players, for their help and I do not forget Al-Nassr fans. Im looking forward to another successful year Incha Allah.

Thank you to all ❤️ pic.twitter.com/YhGOzjtGwd