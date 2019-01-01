فيتوريا: مشكلتنا ذهنية والنصر لا يتأثر بغياب أي لاعب

مدرب العالمي يؤكد أن مشكلة فريقه ليست جسدية

يرى البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، أن لاعبيه يعانون من قلة التركيز، مؤكدًا أن هذا ما عابهم خلال مباراتي ضمك والفيحاء.

العالمي خطف الفوز في المباراة برباعية مقابل هدف وحيد، بعدما كانت قد مرت 80 دقيقة من اللقاء بالتعادل 1-1، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة ثلاث بطاقات حمراء من نصيب حارس العالمي براد جونز، وثنائي أصحاب الأرض صامويل أوسو وأدميلسون "جيجي". (طالع التفاصيل)

وقال فيتوريا، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مباراة مهمة وصعبة بالنسبة لنا، الفيحاء فريق منظم جدًا وحضر بثقة كبيرة بعد فوزه في المباراة الماضية، بجانب أن الشوط الأول كان متقطعًا كثيرًا، والسرعة كانت مطلوبة في اللقاء، لكنني أرى أن العائق أمامنا غالبًا ذهنيًا وليس جسديًا".

وأضاف: "بين الشوطين تحدثنا مع اللاعبين وطالبنا باللعب بإصرار وسلاسة وتركيز أكبر، فنجحنا في تحقيق فوز مستحق، وإن كنا لم نبدأ بالشكل المطلوب بسبب قلة التركيز، لكننا استطعنا قلب النتيجة وتسجيل أربعة أهداف كما حدث في لقاء ضمك".

المدرب البرتغالي تابع: "التحضير جزء من كرة القدم، لذلك يجب علينا أن نحضر لكل مباراة وفقًا لكل الظروف، أمامنا أسبوع كامل للتحضير للقاء السوبر، ينتظرنا عمل كبير ولدينا الوقت الكافي".

بسؤاله عن تأثير غياب الثنائي الحارس براد جونز والمدافع مايكون بيريرا عن كلاسيكو الاتحاد: "نمتلك لاعبين مميزين لدينا، بالإضافة للاعبينا في المنتخبات السنية، لذلك نحن لا يمكن أن نتأثر بأي غياب".

يذكر أن الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 29 في صدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه الوحدة، بينما تجمد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز التاسع.