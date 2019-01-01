آدم يغيب عن مواجهة الشباب، ولهذا غاب هوساوي عن مباراة الفتح

المدافع المميز غاب عن مباراة الأمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار غياب عمر هوساوي مدافع النصر عن مباراة الفريق ضد الفتح في الجولة الثانية من الدوري السعودي الجدل يوم أمس.

واستطاع النصر أن يعود من الإحساء بنقاط المباراة الثلاثة بعد معاناة أمام أصحاب الملعب، إذ هزمهم بهدف دون رد أحرزه فراس البريكان في بداية الشوط الثاني من تمريرة حاسمة لزميله البرازيلي جوليانو.

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وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة أن غياب هوساوي جاء نتيجة تعرضه لارتفاع في درجة الحرارة وآلام عضلية بسيطة يوم الجمعة مما حال دون سفره مع النصر إلى الإحساء.

من جانب آخر، قرر الجهاز الطبي لبطل الدوري السعودي زيادة مدة فترة العلاج والتأهيل الخاصة بالمهاجم عبد الفتاح آدم 10 أيام جديدة لضمان شفائه تمامًا من إصابة العضلة الأمامية التي لحقت به قبل مواجهة ضمك في الجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان.

وأضافت المصادر المتابعة لتدريبات النصر أن آدم على الأرجح لن يلحق بمواجهة الشباب خلال الجولة الثالثة من الدوري السعودي في 13 سبمتمبر القادم.

يُذكر أن عبد الفتاح آدم ارتدى قميص بطل دوري المحترفين السعودي هذا الصيف قادمًا من التعاون في صفقة ضخمة.