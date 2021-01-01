فيديو | في مئوية حمد الله .. النصر يصعد لنصف نهائي كأس الملك

العالمي يلاقي الفيصلي في نصف النهائي

حصل النصر عن جدارة على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على العين بثلاثية نظيفة، على ملعب مرسول بارك.

مع بداية الشوط الأول، تألق الأسترالي براد جونز؛ حارس مرمى العالمي، وتصدى لانفراد صريح لمهاجم العين، بعدما استلم تمريرة من محمد فؤاد داخل منطقة الجزاء، لكن جونز حول الكرة إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة العاشرة، جاءت أولى الفرص الخطيرة للعالمي بعد تمريرات ثنائية بين عبد المجيد الصليهم وعبد الرزاق حمد الله على حدود منطقة الجزاء، انتهت بتسديدة من الأخير، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.

وألغى حكم اللقاء هدفًا للنصر في الدقيقة 26 بأقدام حمد الله، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ لصالح أمين بخاري؛ حارس مرمى العين.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل حمد الله الهدف الأول للعالمي، من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة، وسط مطالبات من لاعبي العين بوجود خطأ، لكن الحكم احتسب الهدف صحيحًا، ليصل المغربي لهدفه رقم 100 بقميص النصر.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل لاعبو العالمي هدفهم الثاني بأقدام بيتروس، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي وجود لمسة يد على علي الحسن.

الهدف الثاني للعالمي جاء في الدقيقة 2 من عمر المباراة، من تسديدة بأقدام نور الدين أمرابط من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت في مدافع العين، ثم سكنت الشباك.

واختتم العالمي أهدافه في الدقيقة 83 بهدف سامي النجعي، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة من حمد الله.

بهذا الفوز يلاقي النصر في نصف النهائي، فريق الفيصلي، الذي كان قد أقصى الباطن بالأمس، بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.