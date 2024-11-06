ألم العين وحد السعوديين كرويًا .. صدق أو لا تصدق .. محمد الشيخ يتغزل بالنصر بعد الخماسية!

النصر سحق العين في دوري أبطال آسيا النخبة

شهدت حلقة مساء أمس من برنامج "أكشن مع وليد" حدثًا غير اعتيادي، وهو إشادة ومدح الناقد الرياضي، محمد الشيخ، لنادي النصر بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا النخبة 5-1.

الجمهور السعودي اندهش من رد فعل الشيخ على فوز النصر، حيث اعتاد التقليل من الفريق ونجاحاته حتى أن أحدهم أرسل للبرنامج قائلًا "أول مرة أرى محمد الشيخ يمدح النصر".

تغزل الصحفي الهلالي بالفريق العاصمي لم يكن كما يبدو سوى نكاية في العين الذي أخرج النصر والهلال من دوري أبطال آسيا الموسم الماضي قبل أن يُتوج باللقب، حيث تسبب ذلك الألم الذي سببه الفريق الإماراتي لقطبي العاصمة في توحيد السعوديين كرويًا واتفاقهم على ضرورة الثأر ورد الاعتبار خاصة بعد حديث بعض أقطاب الإعلام الإماراتي بسلبية عن المشروع السعودي وتشكيكهم به.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشيخ قال عن فوز أمس "ما حدث للعين في هزاع بن زايد والأول بارك، خماسية هلالية وأخرى نصراوية، تؤكد علو كعب المشروع السعودي وقيمة الأندية السعودية، ما حدث في المباراتين وخلال جولتين متتاليتين هو كسر هيبة وتسديد فواتير وهو تأكيد أن ما حدث الموسم الماضي خارج عن السياق الطبيعي، وقد أكد كريسبو ذلك بوصف ما فعله العين الموسم الماضي بالمعجزة، وأنا أقول له أن المعجزة لا تتكرر مرتين".

أتم "النصر قدم اليوم كل فنون الكرة، قلب المباراة إلى تدريب، ولو وُفق النصراويون في الهجمات لكانت النتيجة مضاعفة، ما حدث طبيعي .. الطبيعي أن تكون القمة سعودية وأن يتنافس البقية على المراكز من الوسط حتى المؤخرة".