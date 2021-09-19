إعلامي رياضي يسخر من عقلية جمهور النصر

بطريقة استفزازية لجمهور نادي النصر السعودي، وضع الإعلامي الرياضي سطام الثقيل، حلًا ساخرًا لحل مشكلات العالمي الحالية، كي يعود للمنافسة على البطولات.

العالمي خسر أمس السبت، الكلاسيكو أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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سجل هدف العالمي الوحيد سلطان الغنام، فيما أهدر المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ضربة جزاء في الربع ساعة الأخيرة من المباراة.

أما الثلاثية فسجلها عبد الرحمن العبود، إيجور كورونادو وبرونو هنريكي، فيما تم إلغاء الهدف الرابع.

وكتب الثقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مشكلة النصر ما لها حل، وليس لها علاقة بتغيير المدرب او حسين ولا اللاعبين ولا الإدارة".

وأضاف: "إذا تطور الطب واستطاع تبديل مخ الانسان بمخ ثاني ممكن تنحل المشكلة".

مشكلة النصر ما لها حل

وليس لها علاقة بتغيير المدرب او حسين ولا اللاعبين ولا الإدارة



إذا تطور الطب واستطاع تبديل مخ الانسان بمخ ثاني ممكن تنحل المشكلة — سطام الثقيل (@sattamalthqil) September 19, 2021

هذه الهزيمة فتحت النار على البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني للفريق، بسبب حالة الفوضى الفنية التي ظهر عليها النصر خلال المباراة.

كذلك هاجمت الجماهير حمد الله لرعونته في تسديد ضربة الجزاء، التي كانت من الممكن أن تغير مجرى المباراة، مطالبة بعدم السماح له بالتسديد مرة أخرى.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية للنصر بالموسم الجاري، ولم ينتصر سوى في مباراتين، ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد ست نقاط، بفارق ست نقاط عن الاتحاد محتل الصدارة.

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