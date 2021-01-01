رئيس لجنة الانضباط السابق: قضية حسين عبد الغني جنائية والسويكت لم يخطئ

الرفاعي لا ير أي شبهة في تغريدات رئيس النصر

أكد أيمن الرفاعي؛ الرئيس السابق للجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن صفوان السويكت؛ رئيس نادي النصر السعودي، م يخطئ في حق أحد باعتراضه على قرارات اللجنة في واقعة العنصرية ضد سيباستياو جونيور "سيبا"؛ محترف الشباب السعودي.

مسؤولو الليث الأبيض اتهموا حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، بالتلفظ بلفظ عنصري تجاه سيبا، وتسبب ذلك في دخول خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، في مشادة كلامية مع مسؤولي العالمي، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في 13 من فبراير الجاري

فيما أعلن لجنة الانضباط اليوم الخميس، براءة عبد الغني من العنصرية، لكنها عاقبته في واقعة أخرى رفقة البلطان وسيبا. (طالع العقوبات كاملة)

لكن السويكت رأى أن العقوبات مخففة، معترضًا عبر تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". (طالع التغريدات)

وقال الرفاعي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "لا يوجد في تغريدات السويكت ما يستدعي معاقبته، لأنها لم تتضمن أي إساءة أو اتهام أو تجريح ضد جهة معينة أو شخص معين، أما قضية حسين عبد الغني فلها شقان؛ رياضي وجنائي، ويحق له اللجوء إلى الجهات المختصة وطلب رد الاعتبار، بعدما طالته الإساءات، وهذا حق شرعي ونظامي كفله النظام لأي شخص في المملكة".

وأضاف: "دعوى عبد الغني تعد قضية جنائية، لأنه تم التعدي فيها على سمعته واتهامه بالعنصرية، لذلك يحق له ولناديه تصعيد القضية إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، ولكن حسب الخطوات القانونية، مع العلم أنه وفقًا للمادة 58 من النظام الأساسي بالاتحاد الكرة في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاستئناف عليها أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي".

يذكر أنه بالأمس أصدرت وزارة الرياضة السعودية عقوبات جديدة تضمنت منع خالد البلطان من مزاولة أي نشاط رياضي ودخول النادي ومرافقة الفريق داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين كما أوقفت أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي حتى نهاية الموسم القادم 2021-2022، وذلك على إثر نشر فيديو لسيبا، عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر"، يتضمن اتهامات واضحة لمسؤولي النصر وتهديدات باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".