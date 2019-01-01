ألميرون: أجبرنا النصر على الدفاع المتأخر والمباراة كانت صعبة

ألميرون يتحدث عن ديربي الرياض

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني لفريق الشباب، على أن مواجهة النصر كانت صعبة، لأن المنافس كان قويًا.

ألميرون قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة النصر كانت صعبة، ولكن لاعبي الشباب أجبروا المنافس على الدفاع المتأخر".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن فريق نادي النصر، لم يشكل خطورة على مرمى الشباب، إلا في حالات بسيطة طوال المباراة.

خورخي ألميرون تابع: "لاعبي الشباب لم يستغلوا العديد من الفرص التي أتيحت لهم، لاسيما الهجمات المرتدة التي لم تكتمل".

الشباب تعادل سلبيًا مع النصر في ديربي الرياض، خلال المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.