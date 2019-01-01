تقرير - النصر يشكو البلطان والشباب يعدم رئيسه بفيديو

لقطة جمهور العالمي مع رئيس الليث الأبيض تعرض الطرفين للعقوبات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يمر ديربي النصر والشباب السعوديين مرور الكرام، خاصة بعد المناوشات التي نشبت بين خالد البلطان؛ رئيس الليث الأبيض، وجمهور العالمي.

جمهور الشمس قام بإلقاء الزجاجات على البلطان بداعي قيامه باستفزازهم من خلال المرور من أمامهم. (طالع التفاصيل)

ورد رئيس الشباب على لقطة الجماهير، مؤكدًا أنها لقطة معتادة من جمهور النصر حتى تجاه مسؤوليهم ولاعبيهم، نافيًا قيامه باستفزازهم. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن النصر تقدم بشكوى ضد البلطان أمام لجنة الانضباط والأخلاق، تضمنت لقطات فيديو، ومستندًا في شكواه إلى قيام البلطان بالعبور من ممر مخالف ولم يسلط الطريق الذي يفترض أن يتجه خلاله لغرف الملابس.

وأوضحت الصحيفة أن الشباب رد على شكوى العالمي بتقديم فيديو كامل لرئيسه للجنة الانضباط، لافتًا لأن اللقطات التي قدمها النصر للجنة غير مكتملة ولا توضح الحقيقة.

يذكر أن ديربي العالمي والليث الأبيض أقيم في 13 من الشهر الجاري، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.