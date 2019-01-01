النصر السعودي يكافيء كل مشجع محتفظ بتذكرة الكأس الاستثنائي

العالمي يبدأ غدًا مشوار جديد في الحفاظ على الكأس الاستثنائية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت عن مكافأة خاصة لكل مشجع لا يزال يحتفظ بتذكرة آخر مباراة من الموسم الماضي، التي شهدت تتويج العالمي بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العالمي توج بطلًا الموسم الماضي بعدما تغلب على الباطن في الجولة الأخيرة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتفوق على غريمه الهلال بفارق نقطة واحدة فقط.

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وقرر مجلس النصر منح تذكرة مجانية لمباراة الفريق المقبلة أمام ضمك، لكل مشجع يحتفظ بتذكرة مواجهة الباطن في الموسم الماضي.

الحساب الرسمي للنادي العاصمي عبر "تويتر" كتب: "تقديرًا وامتنانًا لكل من حضر وساند العالمي في مباراة النصر والباطن، واحتفظ بتذكرة التتويج بالكأس الاستثنائي .. سيتم تقديم تذكرة مجانية لحضور مباراة النصر وضمك عند إحضار تذكرة التتويج.

"وذلك في مقر النادي أو متجر النصر أو في يوم المباراة في استاد الملك فهد الدولي".

تقديراً وامتناناً لكل من حضر وساند العالمي في مباراة #النصر_الباطن واحتفظ بتذكرة التتويج بالكأس الإستثنائي ..

سيتم تقديم تذكرة مجانية لحضور مباراة #النصر_ضمك الإفتتاحية عند احضار تذكرة التتويج وذلك في مقر النادي او #متجر_النصر او في يوم المباراة في استاد الملك فهد الدولي .. pic.twitter.com/jGvEaxSZO7 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 20, 2019

يذكر أن النصر يفتتح الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمواجهة ضمك، غدًا الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة.