النصر السعودي يطمح في استعادة المجد الآسيوي قبل مواجهة أجمك الأوزبكي

تأهله سيضعه في المجموعة الأولى التي تضم فرق الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والفائز من مواجهة الغرافة القطري وذوب آهن الإيراني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يدخل نادي النصر السعودي مواجهة نادي أجمك الأوزبكي بتحديات كبيرة من أجل وضع نفسه مُجدداً على الخريطة الآسيوية التي غاب عن النجاح فيها لسنوات طويلة.

فوز النصر اليوم على فريق أجمك يقود الفريق للتواجد في دور المجموعات بالبطولة القارية، حيث أن تأهله سيضعه في المجموعة الأولى التي تضم فرق الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والفائز من مواجهة الغرافة القطري وذوب آهن الإيراني.

وبالعودة إلى نسخة 2011، نجدها الأفضل للعالمي من حيث التواجد القاري، حينها تمكن من التأهل بدور المجموعات بخطف على المركز الثاني بمجموعته التي ضمت بجانبه السد القطري ولكن خرج سريعاً.

الفرنسي جوميز لا يهدأ أبدًا.🙌



يواصل تدريباته من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة مع الزعيم.👏👏



(📽️: SC/le Baranne) pic.twitter.com/3P4M0kLQSG — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 18, 2019

الفشل الأكبر كان في نسختي 2015 و2016 غادر مبكراً من دور المجموعات حيث كان بجانبه في النسخة الثانية فرق الدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني وبونيودكور الأوزبكي وفي الأولى حقق 7 نقاط.

وفي النسخة الأخيرة التي شارك فيها العالمي، كان بجانبه في النسخة الأخيرة التي شارك فيها فرق ذوب آهن أصفهان الإيراني والدحيل القطري وبونيودكور الأوزبكي، وخرج بخمس نقاط، واهتزت شباكه 14 مرة.