النصر السعودي يتمسك برحيل رئيس لجنة الحكام بسبب مخالفة الوعود

تتمسك إدارة النصر برحيل رئيس لجنة الحكام، على خلفية بعض القرارات التي لم تلقى رضا مسؤولي العالمي

أكدت تقارير صحفية سعودية توجيه إدارة النصر خطاباً جديدًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس بشأن طلب إقالة رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو.

وتتمسك إدارة النصر برحيل رئيس لجنة الحكام، على خلفية بعض القرارات التي لم تلق رضا مسؤولي العالمي، وكذلك عدم الالتزام بالوعود.

ودعم النصر موقفه بتصريحات رئيس لجنة الحكام من قبل الذي قدم وعوداً بإحضار حكام من النخبة في العالم ولم تتحقق وعوده في كثير من المباريات.

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ويرى نادي النصر أن هناك تراجعًا في تقنية الفيديو "VAR" وتسببها في فقدان الفريق لعديد من النقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب القرارات المتناقضة والمتباينة.

كما عبر نادي النصر عن رفضه إعادة تكليف الحكام السعوديين لإدارة المباريات في منتصف الموسم والحكام المساعدين، أو الموجودين في غرف تقنية الفيديو، إضافةً إلى تغيير جدولة المباريات بلا مبررات قانونية، الأمر الذي لا يصب في مصلحة عدالة المنافسة.

وكان نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، قد خاطب الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أيام، لإقالة الإسباني فيرناندو تريساكو؛ رئيس لجنة الحكام، نظرًا للأخطاء التحكيمية الكثيرة.

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يُذكر أن عدة أندية كانت قد أبدت اعتراضها على التحكيم في الموسم الجاري بالدوري السعودي، خاصةً فيما يتعلق بتقنية الفيديو، كان آخرها اتحاد جدة عقب كلاسيكو الهلال.