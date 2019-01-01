النصر يفوز على كالداس البرتغالي بهدف وديًا

النصر ينتصر وديًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي النصر، الفوز على نظيره كالداس البرتغالي، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الإثنين.

وضمت التشكيلة الأساسية للمباراة الآتي: "برادلي جونز، سلطان الغنام، مايكون، عمر هوساوي، عبد الرحمن العبيد، عبد الله الخيبري، بيتروس، فرج الغشيان، فهد الجميعة، جوليانو، عبد الله آل سالم".

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب بيتروس، ليقود النصر لتحقيق الانتصار على كالداس البرتغالي.

🎥||

البث المباشر لمباراة #النصر_كالداس البرتغالي || الشوط الثانيhttps://t.co/0g7XNekicB — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 22, 2019

وقدم فريق النصر أداء جيد خلال المباراة، حيث كانت الأفضلية له، بالرغم من تعدد التغييرات التي أجراها المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق.

جاء ذلك خلال معسكر فريق النصر المقام حاليًا في البرتغال، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.