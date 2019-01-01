حمد الله ينعش تدريبات النصر وموسى وآدم يتأهلون

العالمي يستعد لمواجهة الشباب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي اليوم الأحد، استعداداتهم لاستئناف مبارياتهم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العالمي يعود للدوري بملاقاة الشباب، في 13 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثالثة، على ملعب الملك فهد الدولي.

وشهد المران عودة المغربي عبد الرزاق حمد الله رفقة الثنائي يحيى الشهري وعبد الرحمن العبيد، للمشاركة في التدريبات الجماعية، عقب اكتمال شفائهم.

حمد الله كان قد تعرض للإصابة بالتواء في مفصل القدم، خلال مواجهة ضمك بالجولة الثانية من الدوري المحلي، وغاب على إثرها عن لقاء ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري.

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فيما واصل عبد الفتاح آدم؛ لاعب العالمي، برنامجه التأهيلي اللياقي بالتدرب في الصالة الرياضية المغلقة، أما النيجيري أحمد موسى فتواجد في العيادة الطبية عقب عودته من معسكر منتخب بلاده، على أن ينضم للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن النصر افتتح موسمه في الدوري السعودي بالفوز أمام ضمك 2-0، ثم هزم الفتح 1-0.

بينما حقق الفوز أمام السد القطري في ذهاب ربع نهائي البطولة الآسيوية بنتيجة 2-1، على أن يُقام الإياب في 16 من الشهر الجاري.