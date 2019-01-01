دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المفاجأة تنكشف - النصر يسدل الستار عن طاقميه بالموسم الجديد

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قصة الفيديو المثير تتضح بالطواقم الجديدة
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

كشف نادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء، عن طاقمه الأساسي والاحتياطي، الذي سيرتديه الفريق بالموسم الكروي الجديد 2019-2020.

العالمي كان قد نوه أول أمس الأحد، عن مفاجأة كبرى في فيديو مثير، عبر حسابه على "تويتر"، وسط عديد التوقعات من الجماهير، التي نجح بعضها في التنبؤ بأطقم جديدة.

 

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وبالفعل كانت المفاجأة تدشين مجلس إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، لأطقم الفريق الجديد، حيث تزين الطاقم الأساسي باللون الأصفر الكامل، بينما حمل الطاقم الثاني اللون الكحلي بالكامل.

يذكر أن العالمي استهل موسمه الجديد أمس الإثنين، بالتعادل أمام الوحدة الإماراتي بهدف لكل منهما، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

أما في الدوري السعودي، فمن المنتظر أن يلاقي النصر فريق ضمك في لقائه الأول، في 22 من الشهر الجاري.

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