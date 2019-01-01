أمرابط يرفض قرار فيتوريا ويعود للنصر

اللاعب المغربي سيتواجد في المعسكر يوم الأربعاء القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر روي فيتوريا المدير الفني للنصر تمديد العطلة الصيفية للثنائي أحمد موسى ونور الدين أمرابط لعدة أيام عن زميلهما عبد الرزاق حمدالله، لكن لاعب الوسط المغربي رفض هذا القرار.

ويتمتع الثلاثي الأفريقي حاليًا بالعطلة الصيفية فيما يتدرب بقية لاعبي النصر استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في بداية أغسطس القادم، وهذا بسبب مشاركة اللاعبين الثلاثة "أحمد موسى ونور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمدالله" في كأس أمم أفريقيا مع منتخبات بلادهم.

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وقد أبلغ فيتوريا الثنائي أحمد موسى وأمرابط بتمديد عطلتهما الصيفية لعدة أيام نظرًا لعدم الحاجة لهم في معسكر البرتغال المقام حاليًا، وذلك لأنه لن يستطيع الاستفادة منهم في دوري أبطال آسيا بسبب عدم قيدهم في قائمة الفريق القارية.

ويرغب المدرب البرتغالي في التركيز على المجموعة المتاحة له قاريًا، وقد طلب من اللاعبين الانتظام بالتدريبات فور العودة إلى الرياض.

صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أن أمرابط رفض هذا القرار وفضل التواجد في معسكر فريقه الإعدادي في البرتغال، إذ سيتوجه لأوروبا مع مواطنه حمدالله يوم الأربعاء المقبل.