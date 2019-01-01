فيتوريا: كنا نحتاج لوقت أكبر قبل مواجهة السد وموقف حمد الله لم يتحدد

المدرب البرتغالي يعول على إمكانيات اللاعبين في مواجهة الزعيم القطري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، أن فريقه لم يكن لديه الوقت الكافي للتجهيز للقاء السد القطري، موضحًا أن عدم السماح لجميع أجانب الفريق بالمشاركة هو ما يسبب له مشكلة.

العالمي يلاقي الزعيم القطري غدًا الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت المملكة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "ستكون مباراة كبيرة غدًا أمام منافس جيد، السد فريق مميز ولديه لاعبين مؤهلين، لكن بغض النظر عن ذلك نحن لدينا الطموح لتحقيق الفوز، لذلك تركيزنا سيكون على التفاصيل الصغيرة، لأنها هي الفاصلة في مثل هذه المباريات، كإمكانيات اللاعبين والتركيز طوال الـ90 دقيقة".

وأضاف: "في كل مباراة نعتمد في طريقتنا وخطة اللقاء على الإمكانيات واللاعبين، وفي المباريات الآسيوية مقيدون بعدد معين من الأجانب، لذلك الأولوية لحاجة الفريق، بجانب أننا لدينا خيارات كبيرة في الدفاع بين اللاعبين السعوديين، لذلك قمنا بالتغيير".

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البرتغالي تابع: "الحقيقة أننا كنا بحاجة لوقت أكبر بين المباراة السابقة ولقاء الغد، كان أمامنا ثلاثة أيام فقط، لكن لدينا لاعبين مجهزين لمثل هذه الضغوطات، وإن كانت المشكلة ليست في عدد الأيام بين المباريات، لو كانت لدينا القدرة على مشاركة كافة الأجانب لكان الأمر أفضل بالنسبة لنا".

واختتم: "حتى الآن عبد الرزاق حمد الله وصالح العباس معنا، ولست متأكدًا هل سيلعبون غدًا أم لا".

كان المغربي حمد الله قد تعرض في لقاء ضمك الماضي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لالتواء في مفصل القدم ولم يستطع استكمال المباراة، وإن كان شارك في المران الجماعي أمس السبت بصورة طبيعية.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 16 من سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد.