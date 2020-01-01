فيتوريا يوضح سبب إجراء تغيير وحيد أمام السد وينتقد ملعب الملز

النصر والسد افتتحا مشوارهما الآسيوي بالتعادل 2-2

وصف البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، مواجهة السد القطري بأنها كانت مباراة عظيمة، معربًا عن فخره بفريقه، وإن كان في الوقت نفسه انتقد ملعب المباراة "الملز".

العالمي حقق التعادل أمام الزعيم بثنائية لكل منهما، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سجل عبد الرزاق حمد الله وعبد الرحمن العبيد لأصحاب الأرض، وأحرز بغداد بونجاح وحسن الهيدوس ثنائية الفريق القطري. (طالع تقرير المباراة)

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وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نستطيع القول بأنها مباراة عظيمة بين فريقين جيدين، كان بها شجاعة في المواجهة والفريقان كانا يريدا الفوز كونهما اثنين من أكبر فرق آسيا، وبالنسبة لنا فنحن قدمنا مباراة جيدة وأنا فخور باللاعبين، لأنهم أبدوا شجاعة وكانوا مؤمنين بما يقدموا ولديهم الإمكانيات".

وأضاف: "مباراة كهذه كان من الممكن أن نفوز بها بفارق كبير أو نخسر، وهذه المباراة مثال جيد لوتيرة المباريات التي نريدها، مباراة دون توقفات كثيرة، وأتمنى أن تكون مبارياتنا في الدوري مثل هذه الوتيرة".

المدرب البرتغالي تابع: "تكتيكيًا ما حدث معنا أننا عانينا من هدف بعدها حاولنا تعديل النتيجة، وأنهينا الشوط بشكل جيد، خاصةً الشوط الثاني وتيرته عالية وجهد لياقي وذهني كبير جدًا".

بسؤاله عن سبب إجراء تغيير واحد فقط، أوضح: "التغيير ليس لمجرد التغيير، فالفريق كان بوتيرة عالية وبأفضل مستوى والجو كان باردًا، فدخول لاعب في هذا التوقيت والجو ليس جيدًا للفريق وللرتم".

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وأشاد مدرب العالمي بلاعبه عبد الإله العمري: "العمري واحد من اللاعبين الجدد، وبالنسبة له مباراة بهذا الحجم أظهر بها مستوى عالٍ وشجاعة كبيرة جدًا بالرغم من أنه عانى لياقيًا، لكنني أحيي فيه قتاليته وإكماله اللقاء للنهاية".

فيتوريا اختتم حديثه بانتقاد أرضية ملعب الملز: "لا أحب الحديث حول موضوع أرضية الملعب، لأنني لا أرغب أن يعتقد البعض أنه عذر، لكنها للأسف أرضية لا تقارن بمستوى الملاعب الأخرى بالمملكة، تأثير مثل هذه الأرضية على طريقة اللعب وعلى تحرك الكرة لن يجعلنا نطبق ما نخطط له جيدًا، لكن أرجو ألا يفهم كلامي بأنه عذر، لأننا نادي النصر لانتعذر بشيء".

واستطرد: "الإدارة على علم بمشكلة الأرضية، وهذا ليس مكانًا للحديث عما نتحدث به مع الإدارة، لكن نحن كفريق وبطل للدوري والأفضل في المملكة نستحق أن يتم حل هذا الموضوع لنا، فالإمكانيات في المملكة عالية ومدينة الرياض هي العاصمة، وتستحق بأن يتم إيجاد أكثر من ملعب في حال لم تكن جاهزة أرضية ملعب يتم نقل المباراة لملعب آخر".

واختتم: "ما يتعذر به المدرب هو نقص اللياقة ونقص الجاهزية والحضور الذهني، هذا ما يتعذر به المدرب فقط، ولا أريد أن يُفهم كلامي عن أرضية الملعب أنه بحث عن أعذار".

يذكر أن التعادل منح الفريقين نقطة وحيدة، ليقتسما وصافة المجموعة الرابعة، خلف سباهان أصفهان الإيراني المتصدر بثلاث نقاط، بينما يحل العين الإماراتي أخيرًا دون أي نقاط.