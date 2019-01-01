لقاء النصر والسد يشهد عودة الرباعي المصاب

كلاسيكو الخليج للصراع على بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تشهد قمة فريقي النصر السعودي والسد القطري عودة عدد من اللاعبين المصابين، الذين غابوا عن لقاء الذهاب، الذي أقيم في أغسطس الماضي.

العالمي والزعيم يلتقيان في السابعة إلا الربع من مساء اليوم الإثنين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

إنجازات تاريخية منتظرة - دوافع النصر والسد في الديربي الخليجي بدوري أبطال آسيا

ودعم الفريق السعودي صفوفه بعودة هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله من الإصابة، بجانب الثنائي عبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد.

أما الفريق القطري فيستعيد خدمات محترفه الكوري الجنوبي نام تاي، العائد من الإصابة التي تعرض لها في الشهر الماضي بكأس السوبر القطري.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بفوز النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الملك فهد الدولي.