النصر يكشف عن تيفو مواجهة السد "الجحيم"

جمهور الشمس يستعد للقاء بتيفو خاص

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف مجلس جماهير النصر السعودي عن التيفو الخاص به، خلال مواجهة السد القطري بدوري أبطال آسيا.

الفريقان من المقرر أن يلتقيا في تمام الساعة التاسعة إلا الربع من مساء اليوم الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن ذهاب دور ربع النهائي.

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وأعلن جمهور الشمس الانتهاء من التيفو فجر اليوم، حيث من المقرر أن يحمل رسالة "جحيم النصر".

من جانبه، علق الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على التيفو: "من الواضح أننا موعودون بليلة لا تُنسى في استاد الملك فهد".

من الواضح أننا موعودون بليلة لا تنسى في استاد الملك فهد 🔥🔥🗣😍 https://t.co/andYgAUEiv — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) August 26, 2019

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 16 من سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد.

وكان السد قد تأهل لربع النهائي بعد التغلب على الدحيل القطري برباعية مقابل هدفين ذهابًا وإيابًا.

بينما جاء تأهل النصر على حساب الوحدة الإماراتي بهزيمته برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.