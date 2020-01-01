تشافي: النصر فريق ممتع وأهنئ فيتوريا على حمد الله وأمرابط

السد خرج بنقطة من العاصمة السعودية "الرياض"

يرى الإسباني تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للسد القطري، أن مواجهة النصر السعودي كانت متكافئة بين الفريقين، مشيدًا بمنافسه وبمدربه البرتغالي روي فيتوريا.

الزعيم حقق التعادل أمام العالمي بثنائية لكل منهما، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سجل عبد الرزاق حمد الله وعبد الرحمن العبيد لأصحاب الأرض، وأحرز بغداد بونجاح وحسن الهيدوس ثنائية الفريق القطري. (طالع تقرير المباراة)

المزيد من الفرق

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أن الجميع استمتع بالمباراة، التعادل عادل، وأريد تهنئة فيتوريا على فريقه فهو يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وفيتوريا جهز فريقه بشكل رائع بوجود حمد الله ونور الدين أمرابط، أهنئه على ذلك".

وأضاف: "النصر فريق مميز، ومثلما كنا قريبين من الفوز، أيضًا كان بالإمكان أن نخسر، فالخصم أتيحت له بعض الفرص، لكن في النهاية أن سعيد بفريقين".

المدرب الإسباني اختتم: "أود أن أشكر الجمهور السعودي على ترحيبه بنا واستقباله الرائع لنا".

يذكر أن التعادل منح الفريقين نقطة وحيدة، ليقتسما وصافة المجموعة الرابعة، خلف سباهان أصفهان الإيراني المتصدر بثلاث نقاط، بينما يحل العين الإماراتي أخيرًا دون أي نقاط.