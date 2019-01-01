القطريون عاجزون أمام السعوديين - لمن اليد العليا قبل مواجهة النصر والسد؟

الكلاسيكو السعودي القطري في عيون النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يشتعل ملعب الملك فهد الدولي الليلة الإثنين، بكلاسيكو عربي بين النصر السعودي والسد القطري، في تمام التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت المملكة، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

العالمي وصل لهذا الدور على حساب غريم عربي آخر هو الوحدة الإماراتي، بالتعادل أمامه ذهابًا 1-1، ثم هزيمته إيابًا بنتيجة 3-2.

أما الزعيم فكان صعوده مقابل الإطاحة بمنافسه القطري الدحيل، بعدما تعادلا إيجابيًا 1-1 ذهابًا، وفاز السد إيابًا 3-1.

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النسخة الحالية من البطولة الآسيوية شهدت عديد المواجهات السعودية القطرية المميزة، والتي أعطت لدوري الأبطال إثارة خاصة، لكنها إثارة لا تصب في صالح الأندية القطرية..

هناك ست مواجهات جمعت السعوديين بالقطريين في دوري أبطال 2019، فاز ممثلي المملكة السعودية بأربع مباريات، وفاز القطريون مرة وحيدة، وتعادلا مرة أخرى.

سجل السعوديون 15 هدفًا، بينما زار القطريون شباكهم بستة أهداف فقط.

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جميع المباريات كانت بدور المجموعات، البداية مع أهلي جدة أمام السد، فاز الراقي في الذهاب 2-0، وكان الفوز الوحيد للأندية القطرية في هذه النسخة أمام السعوديين من نصيب السد في الإياب بنتيجة 2-1.

أما مواجهتا الهلال أمام الدحيل، ففاز الزعيم السعودي ذهابًا 3-1، وتعادلا إيابًا 2-2.

وأخيرًا، اتحاد جدة أمام الريان، فاز العميد ذهابًا 5-1، وكرر فوزه إيابًا 2-0.