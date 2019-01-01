10 آلاف تذكرة هدية مجلس السويكت لجمهور النصر

العالمي أمام مهمة صعبة أمام السد غدًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة السد القطري بدوري أبطال آسيا.

المباراة من المقرر أن تقام في التاسعة إلا الربع من مساء الغد بتوقيت المملكة، على ملعب الملك فهد الدولي، في ذهاب ربع النهائي.

وقرر مجلس إدارة النادي العاصمي تقديم دور الجمهور في مسيرة الفريق عن طريق تقديم 10 آلاف تذكرة مجانية لهم.

الحساب الرسمي للعالمي عبر "تويتر" كتب: "تقديرًا لدور جماهير العالمي في دعمها ومساندتها ودورها مع الفريق .. تكلفت إدارة نادي النصر بقيمة عشرة آلاف تذكرة لمباراة النصر والسد القطري، وسيتولى مجلس جماهير النصر توزيعها غدًا في ملعب المباراة".

فيتوريا: كنا نحتاج لوقت أكبر قبل مواجهة السد وموقف حمد الله لم يتحدد

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 16 من سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد.

وكان السد قد تأهل لربع النهائي بعد التغلب على الدحيل القطري برباعية مقابل هدفين ذهابًا وإيابًا.

بينما جاء تأهل النصر على حساب الوحدة الإماراتي بهزيمته برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.