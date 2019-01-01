أوفيني يزور معسكر النصر بقطر ويوجه رسالة للجماهير

البرازيلي محترف العالمي السابق يدعم اللاعبين قبل اللقاء المصيري أمام السد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قام البرازيلي برونو أوفيني؛ لاعب نادي النصر السعودي السابق والوكرة القطري الحالي، بزيارة معسكر العالمي في العاصمة القطرية "الدوحة"، مساء أمس الأحد، لدعم اللاعبين قبل لقاء السد القطري المصيري.

العالمي يحل ضيفًا في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب جاسم بن حمد، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووصلت بعثة النصر صباح الأمس إلى الدوحة، ليتفاجأ اللاعبون في المساء بحضور زميلهم السابق إلى فندق إقامتهم وسط ترحيب حار بينهم.

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ووجه أوفيني رسالة إلى جمهور الشمس، عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال: "يا نصراويين من الجيد رؤيتكم مرة أخرى، أتمنى لكم حظًا سعيدًا في مباراة السد وفي كل المباريات المقبلة، سأظل دائمًا أدعمكم ومن الجيد أن نكون سويًا معًا الليلة".

من زارنا اليوم في معسكر #العالمي ؟؟ 😍

وماهي رسالته للعالميين 💛💙#فيديو_النصر⁩ 🎥|| pic.twitter.com/R9v6zcm9dy — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 15, 2019

كان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، ليحتاج العالمي للفوز أو التعادل من أجل التأهل لنصف النهائي، بينما الزعيم لا بديل أمامه عن الفوز للصعود.

يذكر أن أوفيني انضم للعالمي في صيف عام 2016 قادمًا من نابولي الإيطالي، قبل أن يرحل عنه في الصيف المنقضي إلى الدوري القطري.

وشارك البرازيلي بقميص النصر في 78 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف، وحصد معه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2018-2019.