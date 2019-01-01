فيديو - الرائد يهين النصر والأخير يخرج بفوز صعب

اللحظات الأخيرة شهدت غضب عارم من عز الدين دوخة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فلت النصر من هزيمة أمام الرائد واقتنص فوزًا بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

العالمي بدأ اللقاء ضاغطًا على الرائد بشكل كبير، حتى سنحت فرصة خطيرة للنصر في الدقيقة التاسعة بعدما تسلم كرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ثم سددها قوية بدوران إلا أن عز الدين دوخة؛ حارس المرمى، أبعد الكرة إلى ضربة ركنية.

العالمي ترجم سيطرته إلى هدف أول في الدقيقة 18، بعدما أرسل بيتروس عرضية من ضربة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء، استغل عبد الرزاق حمد لله تشتيت خاطئ للكرة من المدافع، ليضعها في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 28، تألق براد جونز؛ حارس العالمي، وتصدى لتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام جلال الداوي، أبعدها الحارس بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وبعد مرور نصف ساعة من اللقاء، قاد نور الدين أمرابط هجمة خطيرة للنصر حتى وصل إلى حدود منطقة الجزاء ليمررها إلى حمد الله، الذي أرسلها بينية إلى القادم من الخلف جوليانو، لن الحارس دوخة، أمسك بالكرة في الوقت المناسب قبل سيطرة جوليانو عليها.

مع بداية الشوط الثاني، أرسل الداوي تمريرة بينية رائعة لمحمد فوزير، وضعته على انفراد بالحارس جونز، إلا أن الأخير تألق وحمى مرماه من هدف محقق.

وسقط براد جونز في خطأ فادح كاد أن يهدي به التعادل للرائد، بعدما سدد الداوي تسديدة من خارج المنطقة، رغم سهولتها إلا أنها سقطت من يد الحارس، لتصل إلى ماركو، ردها بتسديدة أخرى، لكن العارضة تعاطفت مع النصر وتصدت لهدف محقق للضيوف.

سيطرة الرائد على مجريات الشوط الثاني استمرت، وتألق جونز وأبعد تسديدة قوية من ماركو من على حدود منطقة الجزاء، حولها الحارس إلى ركنية.

وفي الدقيقة 59 من عمر المباراة، وبرعونة كبيرة واصل ماركو إهدار فرصة التعادل، بعدما انفرد تمامًا بجونز المتقدم عن مرماه، لكنه تعجل وسدد الكرة بغير دقة إلى خارج المرمى.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، ثار دوخة غضبًا بعدما اكتفى حكم اللقاء بإشهار الكارت الأصفر في وجه نور الدين أمرابط؛ لاعب النصر، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، إثر لكمه للحارس في وجهه في إحدى الكرات، قبل أن يتدخل زملائه لتهدئته، ويشهر الحكم الإنذار في وجهه هو الآخر.

حكم مباراة #الرائد_النصر يمنح الكرت الأصفر للاعب #النصر امرابط بعد الرجوع لـ VAR بعد تدخله على حارس الرائد. pic.twitter.com/owSMLuSItC — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 19, 2019

اللحظات الأخيرة من المباراة، عزز بها يحيى الشهري من تقدم النصر بهدف ثاني من رأسية بعدما استقبل عرضية متقنة من أمرابط، لينتهي المباراة بفوز العالمي بنتيجة 2-0

الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 11 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الرائد عند خمس نقاط في المركز الـ13.