تغريدات نارية من متحدث النصر عن فيتوريا: مدرب عالمي لكنه لا يحب العمل

هل اقتربت إقالة المدرب البرتغالي؟

خرج سعود الصرامي؛ المتحدث الإعلامي باسم نادي النصر السعودي، عن صمته في ظل تراجع فريقه تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، واصفًا إياه بالكسول.

العالمي يعاني بالموسم الجاري أشد معاناة، إذ تلقى أربع هزائم، ولم يحقق سوى انتصار وحيد حتى الآن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكانت الهزيمة الأخيرة للأصفر أول أمس الإثنين، أمام جاره الهلال بثنائية نظيفة، سجلها الفرنسي بافيتمبي جوميس "ضربة جزاء" وصالح الشهري، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة.

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الصرامي قارن فيتوريا ببيسنيك هاسي؛ المدير الفني للرائد، مشيدًا بالأخير، ومستغربًا من طريقة عمل الأول.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحت وسم بعنوان "هنا فيتوريا هناك مدرب الرائد": "فيتوريا مدرب عالمي ومتحدث بارع لكنه لا يحب العمل، يعشق البقاء في منزله بإستثناء الدقائق القليلة التي يحضر فيها للنصر، سألوه عن تأخر اشراكه لحمدالله وامرابط فقال غير جاهزين بعد ان رفض زيادة التدريبات واقامة المباريات وعوضها بكثرة الاجازات".

وأضاف: "لقد فوت فيتوريا فرص كثيرة لإعداد نجوم النصر للموسم بكثرة اجازاته فزادت اوزان عناصره المؤثرة مثل حمدالله وشاعت الاصابات العضلية في صفوف الفريق فخرج النصر خالي الوفاض".

متحدث العالمي استطرد: "لقد استفزتني معلومة ان مدرب الرائد يكون متواجد طوال اليوم لتطوير الفريق، ان تطوير اللاعبين وتجهيزهم مسؤولية المدرب ومساعديه وفيتوريا لم يفعل ذلك، فانتقد عمله بصورة غير مباشره بقولة ان حمدالله وامرابط غير جاهزين او بقول مدربي الفرق الاخرى ان اللاعبين الذين حضروا من النصر بدون لياقة لتضطر ادارة النصر احضار مدرب لياقة".

واختتم الصرامي تغريداته بنشر صورة الأمير الوليد بن طلال؛ أحد الداعمين للنصر، معلقًا: "انت الامل".

#فيتوريا_هنا_مدرب_ _هناك

••لقد فوت فيتوريا فرص كثيرة لإعداد نجوم النصر للموسم بكثرة اجازاته فزادت اوزان عناصره المؤثرة مثل حمدالله و شاعت الاصابات العضلية في صفوف الفريق فخرج النصر خالي الوفاض

••لقد استفزتني معلومة ان مدرب الرائد يكون متواجد طوال اليوم لتطوير الفريق pic.twitter.com/Ecs7ccMuYt — سعود الصرامي (@L9arami) November 25, 2020

يذكر أن النصر يستعد خلال هذه الأيام لمواجهة جديدة بديربي الرياض أمام الزعيم في 28 من نوفمبر الجاري، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.