العالمي حقق الفوز اليوم بثلاثية أمام الرائد

يرى فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي السابق، أن أداء الفريق لا يزال في حاجة إلى بعض التعديلات، التي تحتاج إلى دعم بصفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

العالمي حقق الفوز اليوم الخميس، أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا | "النصر أقل بكثير من أن نتحدث عنه في آسيا"

سجل الثلاثية عبد الرزاق حمد الله "هدفين" وفراس البريكان، فيما أحرز لفريق البريدة أرنود دجوم.

وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب المباراة: "ايش الفريق بين الشوط الاول والثاني؛ الأول استحواذ سلبي وبطء في التحضير، وغياب لاكثر من مركز في الفريق، أما الثاني استحواذ إيجابي لتواجد الحسن والصليهم بتحضيرهم وخلق الفرص في المساحة الخطرة، وصلت الكور لحمدالله ففاز النصر".

وأضاف: "للأن الفريق اعرض ولا يوجد من يقوم بدوره الدفاعي والهجومي في الجهه اليسرى".

ايش الفرق بين الشوط الاولى والثاني

1️⃣

استحواذ سلبي وبطء في التحضير

وغياب لاكثر من مركز في الفريق

2️⃣

استحواذ إيجابي لتواجد الحسن والصليهم

بتحضيرهم وخلق الفرص في المساحه الخطرة

وصلت الكور لحمدالله ففاز النصر

للأن الفريق اعرج ولا يوجد من يقوم بدوره الدفاعي والهجومي في الجهه اليسرى — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) May 20, 2021

يذكر أن الفوز رفع رصيد العالمي إلى النقطة 45 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند 35 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.

هذا الفوز أبقى آمال النصر في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، إذ تفصله نقطتين عن التعاون؛ صاحب المركز الرابع، وخمس عن الثالث، وست عن الثاني، وعشر عن الصدارة.