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أخبار النصر اليوم | عقوبات شكوى جوليانو، وإجراء "المسحة الطبية" للجميع

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جوليانو النصر الشباب الدوري السعودي للمحترفين
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أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع  دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي   دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 23  يونيو 2020 ...

أحمد الأمير يُحذر النصر من شكوى جوليانو

حذر أحمد الأمير المحامي المختص بالنزاعات الرياضية إدارة النصر من التساهل في شكوى جوليانو، إذ أكد أنه قد ينتج عنها عقوبات كبيرة بحق النادي قد تصل إلى الحرمان من تسجيل لاعبين جدد.

النصر يُجري فحص "المسحة الطبية" استعدادًا لعودة الدوري السعودي

خضع لاعبو النصر وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملون في النادي يوم أمس الإثنين لفحوصات "المسحة الطبية" الخاصة باكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدًا لعودة التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

فواز القرني: بالأرقام، حمدالله أفضل مهاجم في الدوري السعودي

حارس مرمى الاتحاد فواز القرني وخلال حوار صحفي أكد أن عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر وبالأرقام هو أفضل مهاجمي الدوري السعودي، لكنه اختار لاعبًا آخر هو المفضل لديه. التفاصيل هنا

رسميًا | أولى صفقاته الصيفية .. النصر يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

أعلن نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، رسميًا اليوم الثلاثاء، إبرامه أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع أحد لاعبي منتخب الشباب. التفاصيل هنا

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