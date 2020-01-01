أخبار النصر اليوم | قصة معاناة أمرابط وتحدي سعود آل سويلم

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 19 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 ...

بدعم بيانيتش وديبالا .. تحدي "خيري" بين تركي آل الشيخ وسعود آل سويلم

قَبل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، التحدي الذي دعاه إليه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق من أجل عمل خيري. ( طالع التفاصيل )

ميسي يدعم تركي آل الشيخ في تحدي سعود آل سويلم

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الدعم لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في تحديه الأخير لرئيس النصر السابق سعود السويلم. ( طالع التفاصيل )

الكوبرا محيسن الجمعان | موهبة تفجرت مبكرًا وفخر العرب الحقيقي

حلقة الليلة من سلسلة "أسطورة سعودية" عن نجم النصر الأسبق محيسن الجمعان. ( طالع التفاصيل )

معاناة نجم | أمرابط .. طعنته الإصابة فاتجه لتنظيف الأرضيات قبل أن تنقذه نصيحة والده

حلقتنا الليلة من سلسلة "معاناة نجم" ستكون عن المحارب المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح أيمن النصر السعودي، والذي يحقق النجاحات مع العالمي، ورغم عدم حصوله على حقه على المستوى الإعلامي إلا أن مكانته تظل محفوظة في قلوب جمهور النصر وجماهير المغرب، فبماذا مر صاحب الـ33 عامًا قبل أن يصل إلى ما هو عليه الآن؟ ( طالع التفاصيل )

جوميس لن يرحل عن الهلال وعجز الاتحاد الآسيوي .. عناوين الصحف السعودية 19 مايو

نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم 19 مايو. ( طالع التفاصيل )

عودة الدوري السعودي تُكلف نصف مليار ريال

كشفت تقارير صحفية محلية عن تكلفة عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر أغسطس المُقبل. ( طالع التفاصيل )

خاص | تشكيلة هلالية يتخللها ثنائي أهلاوي واتحادي .. العتيبي يختار الأفضل

اختار حسن العتيبي؛ حارس مرمى الهلال السعودي الأسبق، تشكيل الأفضل من اللاعبين المحليين الذين مروا على الكرة السعودية عبر تاريخها. وسيطر على تشكيل الحارس المعتزل، لاعبي الزعيم، سواء من القدامى أو الحاليين، مع وجود اسمين فقط من الأندية الأخرى. ( طالع التفاصيل )

كحيلان والبلوي .. أنجح رؤساء الأندية السعودية

نستعرض فيما يلي أبرز وأهم رؤساء للأندية في السعودية عبر التاريخ. ( طالع التفاصيل )