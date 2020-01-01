أخبار النصر اليوم | الأهلي يكشف حقيقة المفاوضات مع حسين الشحات

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 5 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الجمعة 5 يونيو 2020 ...

هل تتعطل صفقة انتقاله للنصر السعودي؟ فيجولي يتلقى عروضًا جديدة

تلقى الجزائري سفيان فيجولي، صانع ألعاب فريق جلطة سراي التركي، عروضًا جديدة خلال الساعات الماضية، من أجل الحصول على خدماته، لتزاحم نادي النصر السعودي، الذي تقدم بعرض مؤخرًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن نادي النصر قام برفع العرض المالي الذي قدمه إلى نادي جلطة سراي، للحصول على خدمات سفيان فيجولي، إلى 10 ملايين يورو. " اقرأ أيضًا "

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ثلاث صفقات من الأهلي .. حل النصر للمنافسة الآسيوية

رشح الإعلامي خالد العقيلي ثلاث صفقات إلى مجلس إدارة نادي النصر السعودي، لإبرامها خلال الميركاتو الصيفي المقبل، كحل للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا.

العالمي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، متساويًا في النقاط مع السد القطري صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما يحل سباهان أصفهان الإيراني المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتذيل العين الإماراتي الترتيب دون أي نقاط. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي المصري يكشف حقيقة رغبة النصر في ضم حسين الشحات

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن كل ما تردد حول دخول نادي النصر في مفاوضات مع الأهلي، للتعاقد مع حسين الشحات، جناح الفريق الأحمر، ليس له أساس من الصحة.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات لصحيفة الوطن المصرية: "لم يصل للأهلي عروضًا رسمية للتعاقد مع حسين الشحات، وكل تلك الأخبار غير صحيحة".

وتابع: "ترددت خلال الفترة الماضية بعض الأخبار حول تلقي الأهلي عروضًا لرحيل علي معلول وأجايي، ولكن كل هذا غير صحيح، وفايلر لم يحسم موقفه من الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد".

النصر يواصل تجهيز الثلاثي المصاب قبل عودة التدريبات الجماعية

يكثف عازم ذيب، اختصاصي العلاج الطبيعي في نادي النصر، التدريبات التأهيلية للثلاثي المصاب عمر هوساوي وعبد الله مادو والأسترالي برادلي جونز.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن ذيب يسعى لتجهيز الثلاثي المصاب بشكل صحي وسليم، قبل ممارسة التدريبات الجماعية، بعدما يتم اتخاذ قرارًا باستئناف النشاط الرياضي المتوقف بسبب فيروس كورونا.

عمر هوساوي وجونز يحتاجان لحوالي أسبوعين للانتهاء من تأهيلهما، بينما يغيب عبد الله مادو لمدة لن تقل عن شهر، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.