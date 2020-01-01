أخبار النصر اليوم | الوحدة يطلب ثنائي العالمي ورحيل فيتوريا يقترب

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 17 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 17 مايو 2020 ...

خاص جول | كارينيو يطلب من الوحدة ضم ثنائي النصر

طلب المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني لفريق نادي الوحدة ، من إدارة ناديه، التعاقد مع لاعبين من صفوف نادي النصر ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

آلام الحوض تدفع البريكان لإجراء أشعة رنين مغناطيسي

يجري فراس البريكان، مهاجم نادي النصر، أشعة رنين مغناطيسي للعضلة الضامة والحوض، بعدما شعر ببعض الآلام في العضلة، خلال التدريبات المنزلية الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

فيتوريا يكشف سر "ريمونتادا" النصر بالكثير من المباريات

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، عن كواليس تدريبه للفريق الأصفر، عندما كان يتولى مهمة تدريب بنفيكا البرتغالي. (طالع التفاصيل)

رحيل فيتوريا يقترب

أكد جوكمان أوزكان؛ صحفي صحيفة "Fanatik" التركية أن روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، هو أقرب المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي فنربخشة التركي خلال الموسم المقبل، مشددًا في الوقت نفسه على أن توقيع العقود لم يتم بعد.

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