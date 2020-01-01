أخبار النصر اليوم | خبر سار بشأن ملعب الجامعة وحمد الله يحسم مصيره

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 11 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الخميس 11 يونيو 2020 ...

أول إجراء احترازي بالنصر تمهيدًا لعودة التدريبات

أعلن نادي النصر، اليوم الخميس، تركيب أجهزة ديرما لوق الألمانية، كأول نادٍ في الشرق الأوسط، لتقديم قياسيًا ذاتيًا لحرارة اللاعبين، والكشف عن الحالة الصحية لكل لاعب، تمهيدًا لعودة التدريبات.

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جوليانو يختار أفضل أهدافه مع النصر

تفاعل جوليانو؛ محترف النصر، مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث رد على عدد من الأسئلة التي وجهت له.

واختار جوليانو هدفه في مرمى الفيحاء بالمويم الماضي في كأس الملك كأفضل هدف له بقميص العالمي، أما أفضل هدف صنعه فكان لعبد الرزاق حمد الله في مرمى الجندل بكأس الملك أيضًا.

شركة الوسائل تزف خبر سار للهلال والنصر

أكدت العديد من التقارير الصحفية المحلية اتجاه شركة الوسائل للدعاية والإعلان لفتح الخيارات في استثمار ملعب جامعة الملك سعود، في حال حصول الشركة على المناقصة. ( طالع التفاصيل )

عبد الرزاق حمد الله يقطع الشك باليقين بشأن مستقبله مع النصر

حسم المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، مصير مستقبله مع العالمي، بعد الجدل الواسع الذي انتشر خلال الفترة الماضية. ( طالع التفاصيل )

الهلال سابع العالم وموعد عودة النشاط بمصر .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 11 يونيو



نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية الصادرة صباح اليوم 11 يونيو. ( طالع التفاصيل )