أخبار النصر اليوم | إغراء نجم جلطة سراي وأحمد موسى يختار أصعب من واجهه

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 3 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 3 يونيو 2020 ...

النصر يغري نجم جلطة سراي

أوضحت صحيفة "cumhuriyet" التركية أن نادي النصر رفع من قيمة عقده المقدم إلى سفيان فيجولي؛ نجم جلطة سراي التركي، إلى 10 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي التركي ترى أن عقد العالمي مناسبًا، وفي الوقت نفسه لا يعارض المدير الفني للفريق فاتح تريم، رحيل اللاعب.

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