عبد الفتاح عسيري .. هل بدأ النصر يحصد ثمار صفقته الأهم في صيف 2020؟

اللاعب استعاد جزءًا كبيرًا من مستواه

حاول الأهلي جاهدًا تجديد عقد نجمه السعودي عبد الفتاح عسيري في الموسم الماضي لكنه فشل تمامًا ليُوقع اللاعب لنادي النصر عقب دخوله الفترة الحرة في صفقة اعتبرت الأهم محليًا في صيف 2020، لكن الجناح المهاري لم يُقدم المستوى المطلوب خاصة مع الإصابات الكثيرة التي تعرض لها على مدار الموسم الجاري.

صاحب الـ27 عامًا كان جوهرة التاج في صفقات النصر المحلية الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، خاصة لأدائه القوي جدًا مع الأهلي خلال الموسمين الأخيرين محليًا وقاريًا، وقد تأمل الجميع خيرًا من انضمامه للفريق.

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موسم أول فاشل محليًا .. والإصابات المتهم الرئيسي

النصر اشترى الأشهر الأخيرة من عقد عسيري مع الأهلي ليبدأ معه الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، لكنه لم يلعب مع الفريق سوى 7 مباريات كانت الأولى منهم لـ21 دقيقة أمام الباطن في الجولة التاسعة، ومباراته الثانية كانت 8 دقائق أمام الشباب خلال الجولة الـ18 وبعد شهرين تقريبًا من اللقاء الأول.

الإصابات دمرت موسم عسيري مع النصر هذا الموسم، إذ كان اللقاء الأول الأساسي له مع النصر في الدوري السعودي يوم 11 مارس الماضي خلال مواجهة الأهلي ضمن الجولة الـ23، وقد ساهم ذلك بالتأكيد في أزمة الفريق الكبيرة وخروجه مبكرًا من حسابات المنافسة على اللقب.

اللاعب في الدوري السعودي لم يلعب سوى 329 دقيقة بجانب 150 أخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين، وحصيلته كانت هدفًا واحدًا فقط، وفيما يلي مقارنة رقمية بين أدائه خلال الموسم الماضي مع الأهلي والجاري مع النصر.

دوري أبطال آسيا .. موسم الحصاد!

بدأ عسيري منذ مارس الماضي يُشارك تدريجيًا مع النصر، حتى بات قادرًا على اللعب أساسيًا، ولعب بالفعل أمام الأهلي وضمك، وقد كانت تلك الفترة أشبه بإعداد له للعب مع العالمي في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

عسيري شارك بالفعل في 5 مباريات من دوري أبطال آسيا أساسيًا، وقد غاب عن اللقاء الأخير أمام السد للإصابة، وتلك المرة الأولى التي يلعب بها اللاعب هذا العدد من المباريات المتتالية خلال الموسم الجاري، سواء أساسيًا أو بديلًا.

وقد شارك اللاعب في عدة مراكز، سواء الجناح الأيمن أو الأيسر أو خلف المهاجم، والجميل أنه أجاد فيها جميعًا وقدم أداءً جيدًا جدًا خاصة بالمقارنة مع ابتعاده الطويل عن اللعب وعدم انسجامه مع زملائه الجدد بعد وظروف الفريق العامة من تغيير المدرب والمشاكل الفردية لبعض اللاعبين.

الجناح السعودي لعب 5 مباريات سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقد صنع 3 فرص لزملائه، وسدد 3 تسديدات على المرمى ولا يتفوق عليه في ذلك من زملائه سوى المهاجم عبد الرزاق حمدالله.

نجح عسيري في نصف محاولاته للمراوغة تقريبًا، نفذ 9 مراوغات نجح في 4 منها، وقد بلغت دقة تمريرة للكرة 79% وكانت 78% في نصف ملعب المنافس، وقد مرر في ذلك النصف 90 تمريرة.

وكانت أفضل مباريات اللاعب أمام فولاذ خوزستان الإيراني، حيث سجل هدف النصر الأول ولعب مباراة رائعة حصد خلالها ردود فعل رائعة لصالحه على تويتر.

إصابة جديدة .. ذلك يبدو الحل الوحيد

للأسف ولسوء الحظ، تعرض عسيري لإصابة جديدة خلال مواجهة الوحدات الأردني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، وكان قد تعرض لإصابة في المباراة السابقة أمام فولاذ.

الفحوصات الطبية أثبتت تعرضه لإصابة عضلية ستجبره على الابتعاد عن اللعب والتدريبات لـ4 أسابيع تقريبًا.

النصر بدأ يحصد الثمار لكن أتت تلك الإصابة الجديدة وأعاقت عسيري مجددًا، ويبدو الحل الوحيد الآن هو إنهاء موسمه مع الفريق وخوض برنامج تأهيلي وبدني هادئ وكامل ليكون اللاعب جاهزًا لمعسكر إعداد العالمي للموسم الجديد 2021-2022.