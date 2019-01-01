النصر يجد الحل الأنسب لتفادي تكرار مشكلة حمدالله في المطار

مهاجم النصر تعرض لمشكلة في المطار، والنادي عمل على عدم تكرارها

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت وجدت الحل الأنسب والأفضل لضمان عدم تكرار المشكلة التي حدثت لمهاجم الفريق عبد الرزاق الحمدالله خلال مغادرته السعودية.

وكان الهداف المغربي قد واجه مشكلة مع إحدى موظفات أمن المطار خلال مغادرته المملكة العربية السعودية متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل الأمر للشرطة قبل أن يتم حل الخلاف بتنازل الطرفين عن شكواهم.

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وكان حمدالله قد تقدم بشكوى أخرى ضد موظف آخر في المطار وجه له ألفاظًا خارجة لكنه تنازل عنها ابتغاء لوجه الله كما قال لصحيفة الرياضية السعودية.

وغادر اللاعب السعودية يوم أمس الأحد عبر صالة المكتب التنفيذي في مطار الملك خالد الدولي في الرياض متجهًا إلى الإمارات ومن ثم لأمريكا، بعدما كان مقررًا أن يُغادر فجر الخميس.

وقررت الإدارة النصراوية اعتماد سفر لاعبيها الأجانب عبر صالة المكتب التنفيذي في مطار الملك خالد الدولي لتفادي حدوث أي مشاكل مع الموظفين في المطار أو تعرض اللاعبين لمضايقات من أي نوع.

يُذكر أن دوري كأس محمد بن سلمان والذي يتصدره الهلال و النصر برصيد 20 نقطة لكل منهما متوقف حاليًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ سيُواجه الخميس القادم منتخب أوزباكستان في العاصمة طشقند ومن ثم سيخوض مباراة ودية أمام باراجواي في الـ19 من نوفمبر الجاري.