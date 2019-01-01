والدة حمدالله تؤجل عودته لتدريبات النصر

المهاجم المغربي حصل على إذن من الجهاز الفني

حصل عبد الرزاق حمدالله على إذن من الجهاز الفني لفريقه النصر السعودي بتأخير عودته للسعودية ليوم واحد بسبب تعرض والدته لوعكة صحية.

مهاجم النصر كان قد توجه للولايات المتحدة الأمريكية في إجازة هو وعائلته يوم السبت الماضي وبعدما تم حل مشكلته مع موظفة أمن المطار، وهي المشكلة التي أجلت سفره من فجر الخميس إلى يوم السبت.

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حمدالله وحسب صحيفة الرياضية السعودية توجه يوم أمس من أمريكا إلى المغرب للاطمئنان على صحة والدته بعد تعرضها لأزمة صحية، وقد منحه الجهاز الفني للنصر بقيادة روي فيتوريا يوم إضافي كإجازة.

ومن المقرر أن يعود اللاعب غدًا وينخرط في تدريبات النصر الجماعية استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان، إذ سيلعب النصر في الجولة العاشرة ضد الوحدة يوم الأحد القادم في مكة المكرمة.

كان حمدالله قد أثار جدلًا كبيرًا الأسبوع الماضي بإعلانه المفاجئ اعتزال اللعب دوليًا دون إبداء الأسباب التي دفعته لهذا القرار، وقد رد عليه وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب بالتأكيد على أنه مرتبط بالمشاكل دومًا رافضًا التعليق على قرار الاعتزال.

وأشارت بعض المصادر لأن سبب اعتزال اللاعب هو رفض المدرب طلبه بالحصول على القميص رقم 9 في المنتخب المغربي.

يُشار لأن النصر وصل بعد نتائجه الإيجابية الأخيرة لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بجانب الهلال، ويمتلك كلًا منهما 20 نقطة من 9 مباريات.