خليلوزيتش: حمدالله لاعب مرتبط دومًا بالمشاكل

المدير الفني للمغرب يتحدث عن مهاجم النصر المعتزل دوليًا

شن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب هجومًا لاذعًا على عبد الرزاق حمدالله مؤكدًا أنه لاعب ارتبط دومًا بالمشاكل رافضًا التعليق على قرار اعتزاله دوليًا.

مهاجم النصر كان قد أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب المغرب عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا بعد حصوله على إجازة من تدريبات النصر استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي .

رئيس الاتحاد المغربي: ننتظر إبلاغنا رسميًا باعتزال حمدالله

المدرب البوسني سُئل عن رأيه في اعتزال حمدالله فأجاب "لا أعلم لم اعتزل ولن أعلق على الأمر، لقد تحدثت مع عدد من اللاعبين بشأنه وعلمت أنه مرتبط دومًا بالمشاكل".

وأتم خليلوزيتش تصريحاته مؤكدًا أنه طوى صفحة اللاعب تمامًا، مشددًا أنه لا يهتم إلا باللاعبين المتواجدين معه في منتخب أسود الأطلس الذي يستعد لانطلاق تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وأشارت بعض المصادر لأن سبب اعتزال اللاعب هو رفض المدرب طلبه بالحصول على القميص رقم 9 في المنتخب المغربي.

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أكد أنه بانتظار خطاب رسمي من حمدالله يؤكد به اعتزاله اللعب دوليًا ويُفند أسباب ذلك.

يُذكر أن المغرب ستواجه موريتانيا يوم الجمعة القادم على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ومن ثم ستلتقي خارج ملعبها مع بوروندي يوم الثلاثاء المقبل.