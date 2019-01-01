النصر: مشكلاتنا قدرية ولا خلاف مع عبد الفتاح آدم

العالمي سيارته تعود إلى الخلف، والمتحدث الرسمي يرجع السبب للقدر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرجع بدر السليمان؛ المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي ومدير المركز الإعلامي به، تراجع نتائج فريقه خلال الموسم الجاري إلى القدر، رافضًا تحمل الجهاز الطبي مسؤولية غياب عدد من اللاعبين لفترات طويلة.

العالمي فقد سبع نقاط خلال آخر ثلاث مباريات له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل أمام الشباب والأهلي، والهزيمة أمام الحزم.

وعلى المستوى القاري، ودع النصر دوري أبطال آسيا من دور ربع النهائي بعدما تلقى الهزيمة أمام السد القطري بنتيجة 3-1 في الإياب، رغم أنه كان منتصرًا في الذهاب 2-1.

وقال السليمان، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة": "هو فقط سوء في النتائج، ما يحدث بالفريق هي ظروف قدرية منها غياب عنصرين ممن ساهموا بحصد لقب الموسم الماضي كجوليانو وأحمد موسى، ومع استقدام عبد الفتاح آدم في الصيف تعرض لإصابة، لذلك هي ظروف قدرية".

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وأضاف: "هناك حديث يدور حول طبيب الفريق، وما أحب التأكيد عليه أن الطبيب الحالي هو أستاذ الطبيب السابق للفريق، هو ليس له دخل بتعرض اللاعبين للإصابات، لاعبونا تعرضوا لخشونة واضحة في مباراتي الشباب والفتح ومع ذلك لجنة الانضباط لم تفعل دورها".

وبسؤاله عما تردد عن وجود خلاف حول مستحقات الوافد الجديد عبد الفتاح آدم، تتسبب في غيابه عن المشاركة في المباريات، أوضح: "ليس هناك أي مشكلات مالية مع آدم، هو فقط مصاب، وإن شاء الله يعود قريبًا".

يذكر أن العالمي يستعد لمواجهة الفيصلي في الخامس من أكتوبر المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة السادسة بالدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، بينما يأتي الفيصلي في المركز الثاني بـ11 نقطة.