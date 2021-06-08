"الغموض يحيط بمدعي النجاح"

طرح سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، عدة أسئلة حول غموض بعض الأندية، مطلقًا عليها "مدعي النجاحات"، على عكس الوضع في العالمي.

متحدث العالمي السابق يرى أنه حتى تاريخ بعض الأندية غير معلن، ومعتبرًا أن النصر الوحيد الذي يعمل في الضوء، والبقية لا تمتلك شجاعته.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا الأندية الأخري لا تملك شجاعة النصر و النصراويين، فالأعضاء الذهبين و العادين أسمائهم معلنة، دعم وزارة الرياضة معلن، بطولاته تاريخه تأسيسه معلن، ميزانته ديونه ايرادته مصروفاته معلنه، في الوقت الذي تجد أندية تعدي النجاح الغموض في اعمالها".

#هات_إذنك

••لماذا الأندية الأخري لا تملك شجاعة النصر و النصراويين

••فالأعضاء الذهبين و العادين أسمائهم "معلنة"

••دعم وزارة الرياضة " معلن"

••بطولاته تاريخه تأسيسه "معلن "

•ميزانته ديونه ايرادته مصروفاته "معلنه"

•في الوقت الذي تجد أندية تدعي النجاح الغموض في اعمالها — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 8, 2021

العالمي الموسم الماضي عانى من عديد المشكلات المادية والإدارية التي كلفته حل مجلس الإدارة السابق برئاسة صفوان السويكت، وإجراء انتخابات جديدة فاز بها مسلي آل معمر.

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المشكلات انعكست فنيًا على الفريق، إذ أنهى الموسم في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، ليغيب عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا إلا إذا حقق لقب النسخة الحالية من البطولة القارية.

وتدور مشادات بين جماهير ناديي الهلال والنصر خلال الفترة الحالية، حول عدد بطولات كل منهما، بعدما حقق الزعيم لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي للمرة الـ17 في تاريخه، إذ يقول النصراويون أنه بذلك تساوى مع العالمي، فيما يقول الهلاليون أن رصيد العالمي 8 بطولات دوري فقط، ولم ينجح المؤرخون في الفصل بينهما في ظل عدم توثيق موعد انطلاق الدوري السعودي بشكل رسمي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.