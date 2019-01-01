النصر يُجهز بديل حمدالله أمام التعاون وينتظر فحوصات العبيد

الهداف المغربي لم يُفوت القصة

يُواصل النصر السعودي استعداداته لمواجهة التعاون في الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد بدأ المدرب روي فيتوريا تجهيز البديل المناسب لمهاجمه عبد الرزاق حمدالله الغائب عن اللقاء للإيقاف.

وانضم حمدالله لتدريبات الفريق يوم أمس بعدما غاب عنها يوم الإثنين لظروف خاصة به حسبما أعلن على حسابه الرسمي على إنستجرام، ومن المتوقع سفره خلال الأيام القليلة القادمة إلى المغرب استغلالًا لعدم لعبه المباراة.

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المصادر المتابعة لتدريبات النصر أكدت أن المدرب روي فيتوريا بدأ يُجهز فراس البريكان ليكون المهاجم الأساسي للنصر خلال مواجهة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الماضي.

من جانب آخر، أجرى ظهير النصر الأيسر "عبد الرحمن العبيد" أشعة في موضع إصابته في عضلة الساق الخلفية، ويُنتظر ظهور النتائج اليوم لتحديد البرنامجين العلاجي والتأهيلي للاعب السعودي قبل عودته للمران الجماعي من جديد.

يُشار لأن النصر يتواجد حاليًا في صدارة جدول الدوري السعودي بجانب الهلال والأهلي ويمتلك كل منهم 20 نقطة، لكن الفريق الأزرق لعب مباراة أقل لانشغاله خلال إقامة الجولة العاشرة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز والتي حسمها لصالحه 2-0 وتُوج باللقب القاري.