عبد الرزاق حمدالله يعود إلى تويتر ويكشف سبب ذلك

الهداف المغربي أطلق حسابًا جديدًا على تويتر

عاد عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي إلى موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" بعدما كان قد أغلق حسابه في سبتمبر الماضي لأسباب مجهولة.

المهاجم المغربي أطلق في الدقائق الأولى من منتصف ليل أمس الإثنين حسابه الجديد على تويتر، ولم ينشر عليه سوى تغريدة واحدة كشف بها سبب عودته.

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إذ كتب "السلام عليكم. بمناسبة يوم ميلادي أعود من جديد في تويتر للتواصل مع جماهير النصر العالمي والجماهير الغالية وأتمنى دائمًا أن نلتقى في فرح و خير إن شاء الله".

وكان العديد من متابعي حساب حمدالله القديم على تويتر قد توقعوا اختراقه وأن هذا ما دفع اللاعب لاتخاذ خطوة إغلاقه والانسحاب من الموقع تمامًا، لكن لم يتم تأكيد تلك المعلومة من جانب حمدالله أو ناديه السعودي.

ويستعد صاحب الـ29 عامًا حاليًا لمواجهة العدالة في الإحساء ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد تمكن الفريق في الجولة السابقة من هزيمة التعاون 2-1 والتقدم لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة.