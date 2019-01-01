عبد الرزاق حمدالله يُكذب بيان النصر حول سبب غيابه عن مران اليوم

الهداف المغربي لم يُفوت القصة

كذب عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي بيان ناديه الرسمي حول أسباب غيابه عن مران اليوم الإثنين، ذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

المهاجم المغربي كان قد غاب عن مران فريقه اليوم استعدادًا لمواجهة التعاون في الجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وقد أعلن النصر أن سبب الغياب يعود لوعكة صحية ألمت بوالدته.

من الأفضل، جوميس الموسم الماضي أم الحالي مع الهلال في الدوري السعودي؟

حمدالله كذب هذا البيان بقوله في إنستجرام "السلام عليكم ورحمة الله جمهوري الغالي، غيابي عن التدريب اليوم بسبب بعض الإجراءات الخاصة بي وقد كان بإذن من المدرب".

أضاف "لا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو من الشخص الذي يُسرب لكم أخبارًا مغلوطة أن والدتي بها وعكة صحية، واعلموا أن قائل هذه الأخبار كاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

لاعب #النصر عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الرسمي في #انستقرام يكذب ما كتب في بيان النادي عن أن غيابه بسبب وعكة صحية لوالدته ويقول (إعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب) pic.twitter.com/e3kkJLXb0G — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) December 9, 2019

يُشار لأن النصر يتواجد حاليًا في صدارة جدول الدوري السعودي بجانب الهلال والأهلي ويمتلك كل منهم 20 نقطة، لكن الفريق الأزرق لعب مباراة أقل لانشغاله خلال إقامة الجولة العاشرة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز والتي حسمها لصالحه 2-0 وتُوج باللقب القاري.

النصر كان قد هزم البكيرية في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد سجل حمدالله وبيتروس وجوليانو ونور الدين أمرابط أهداف الفريق.

ومن المقرر أن يلعب النصر في دور الـ16 أمام ضمك، وستقام المباراة في مطلع يناير القادم.